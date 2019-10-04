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Лукашенко заверил, что Белоруссия и Украина не будут дружить против России

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы дружить с Украиной против кого-то, в частности, РФ или Китая.

"Владимир Александрович (Зеленский - ИФ), тут много журналистов и они могут истолковать мое заявление как будто мы против России или Китая нацелены. Да нет", - сказал Лукашенко, выступая в Житомире на форуме регионов Украины и Белоруссии в пятницу, на котором присутствует и украинский президент.

"Мы добрые, нормальные люди. Мы не хотим против кого-то дружить, воевать - мы должны быть сильны", - подчеркнул глава белорусского государства.

Ранее на форуме в Житомире Лукашенко также говорил, что власти двух стран прорабатывают "альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков". Он подчеркнул, что это не направлено против других государств, а является вопросом обеспечения безопасности Белоруссии и Украины.

Александр Лукашенко Владимир Зеленский Белоруссия Украина

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