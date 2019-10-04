В Нидерландах и Германии пять человек умерли от покупного мяса

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Нидерландах за последние два год три человека умерли, а у одной женщины случился выкидыш после того, как они заразились листерией от мясных продуктов производителя Offerman, объявил Национальный институт здравоохранения (RIVM) Всего было зафиксировано 20 случаев заражения, передает NOS.

Ранее в пятницу сети продуктовых магазинов Jumbo и Aldi начали отзывать из продажи продукцию Offerman, в том числе куриное филе, бекон и ветчину.

Эксперты RIVM отследили источник заболевания по анализу ДНК листерии у заразившихся. Институт затем сравнил результат с данными регулярных проверок торговых объектов на листерию и вышел на Offerman и его предприятие в Алсмере.

В последние месяцы регулятор проводил в компании дополнительные проверки и чиновники склонялись к выводам, что на предприятии не все в порядке, отмечает NOS. С четверга оно прекратило работу.

В аналогичной ситуации германская компания Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren 3 октября подала иск о начале процедуры банкротства, сообщил Spiegel. В ее продуктах также нашли листерию, и в Гессене от инфекции умерли два пожилых человека, поевших колбасы от Wilke. Связь их смерти и еще 37 случаев заражения с продукцией этого производителя доказали в Институте Роберта Коха.

До остановки производства Wilke работала в Германии больше 80 лет. В компании около 200 сотрудников, в неделю она выпускает около 300 тонн мясных изделий, в том числе консервированных.