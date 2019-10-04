Поиск

В Нидерландах и Германии пять человек умерли от покупного мяса

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Нидерландах за последние два год три человека умерли, а у одной женщины случился выкидыш после того, как они заразились листерией от мясных продуктов производителя Offerman, объявил Национальный институт здравоохранения (RIVM) Всего было зафиксировано 20 случаев заражения, передает NOS.

Ранее в пятницу сети продуктовых магазинов Jumbo и Aldi начали отзывать из продажи продукцию Offerman, в том числе куриное филе, бекон и ветчину.

Эксперты RIVM отследили источник заболевания по анализу ДНК листерии у заразившихся. Институт затем сравнил результат с данными регулярных проверок торговых объектов на листерию и вышел на Offerman и его предприятие в Алсмере.

В последние месяцы регулятор проводил в компании дополнительные проверки и чиновники склонялись к выводам, что на предприятии не все в порядке, отмечает NOS. С четверга оно прекратило работу.

В аналогичной ситуации германская компания Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren 3 октября подала иск о начале процедуры банкротства, сообщил Spiegel. В ее продуктах также нашли листерию, и в Гессене от инфекции умерли два пожилых человека, поевших колбасы от Wilke. Связь их смерти и еще 37 случаев заражения с продукцией этого производителя доказали в Институте Роберта Коха.

До остановки производства Wilke работала в Германии больше 80 лет. В компании около 200 сотрудников, в неделю она выпускает около 300 тонн мясных изделий, в том числе консервированных.

Нидерланды Германия Гессен Jumbo Aldi Wilke Offerman

Новости

Посол Ирана объяснил задержание российской журналистки

В США больше тысячи вейперов заболели неизвестной болезнью

Лукашенко заверил, что Белоруссия и Украина не будут дружить против России

Дипломаты предупредили россиян о маршрутах протестов в Гонконге с 4 по 10 октября

Пострадавшие в катастрофе Ан-12 получили тяжелые переломы

Пострадавшие в катастрофе Ан-12 получили тяжелые переломы

Посла Ирана пригласили в МИД РФ в связи с задержанием российской журналистки

Жертв катастрофы Ан-12 раздавил груз в самолете

Полицейский, убивший четырех коллег в Париже, перед этим "слышал голоса"

Полицейский, убивший четырех коллег в Париже, перед этим "слышал голоса"

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку Юлию Юзик

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку Юлию Юзик

Число жертв катастрофы Ан-12 под Львовом возросло до пяти человек

Число жертв катастрофы Ан-12 под Львовом возросло до пяти человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');