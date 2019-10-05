Судья в Таиланде совершил попытку самоубийства после заседания

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В тайском городе Яла судья выстрелил в себя в конце заседания, на котором было объявлено решение по делу пятерых подсудимых, сообщает в субботу сайт издания Bangkok Post.

Перед инцидентом судья опубликовал в фейсбуке обращение, в котором рассказал о намерении оправдать фигурантов дела за нехваткой доказательств. По его словам, коллеги давили на него, чтобы он вынес обвинительный приговор, что грозило троим подсудимым смертной казнью. Судья заключил, что если он не может исполнять свой долг, то лучше умрет, чем продолжит жить с позором.

Пострадавшего доставили в больницу, ему сделали операцию. Ранение не угрожает его жизни.

В министерстве юстиции Таиланда считают, что судья совершил попытку самоубийства из-за личных проблем и стресса.