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Иран обменял двоих арестованных австралийцев на своего гражданина

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Иран в субботу выдал Австралии блогера Джоли Кинг и ее жениха Марка Фиркина, проведших три месяца в заключении по обвинению в использовании дрона неподалеку от военного объекта, сообщает агентство Assicoated Press.

С пары сняли обвинения. Предположительно, австралийцы стали участниками обмена заключенными: иранское телевидение сообщает о возвращении на родину студента Резы Дехбаши, который содержался под арестом на протяжении 13 месяцев за попытку приобрести военное оборудование в обход санкций США. В Иране сообщают, что Австралия планировала выдать молодого человека Штатам, но это удалось предотвратить благодаря работе дипломатов.

Assicoated Press отмечает, что Кинг и Фиркин до момента ареста на протяжении двух лет путешествовали по миру и вели блоги в инстаграме и YouTube. Пара поблагодарила австралийские власти за освобождение и попросила об уважении к личному пространству и возможности вернуться к нормальной жизни.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что власти продолжают добиваться освобождения еще одного гражданина страны - преподавателя Кайли Мур-Гилберт, которая содержится в Иране под стражей с октября 2018 года.

Иран Австралия

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