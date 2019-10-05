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Китайская полиция рассказала о блогерах, мешающих туристам в новом аэропорту Дасин

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Полиция призывает блогеров не мешать туристам своими съемками в новом международном аэропорту Дасин, сообщает South China Morning Post.

Сообщается, что со дня открытия аэропорта в среднем его посещали 15 тысяч человек в день, однако ситуация осложнилась во время выходных в честь Дня образования КНР.

Так, во вторник из аэропорта вылетели 5 667 человек, однако всего в этот день новое сооружение посетили 85 тысяч человек. Полиция заявляет, что многие приехали в аэропорт ради того, чтобы сделать фотографии или записать видео для социальных сетей. При этом любопытствующие занимали парковочные места и создавали другие помехи для работы воздушной гавани.

Новый аэропорт, который станет крупнейшим в мире, находится на границе южного района Пекина Дасин и города Ланфан провинции Хэбэй. Ожидается, что к 2021 году аэропорт будет ежегодно обслуживать 45 млн пассажиров, а к 2025 году - 72 млн человек.

Проект терминала был создан архитектурным бюро Захи Хадид.

В Пекине открылся крупнейший в мире аэропорт

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Новый аэропорт находится на границе южного района Пекина Дасин и города Ланфан провинции ХэбэйЕго крыша по площади равна 25 стандартным футбольным полямОжидается, что к 2021 году аэропорт будет ежегодно обслуживать 45 млн пассажиров, а к 2025 году - 72 млн человекАэропорт открыли накануне празднования 70-летия КНРСтроительство Дасина, который имеет четыре взлетно-посадочные полосы, обошлось в 450 млрд юаней (более $63 млрд) и продолжалось менее пяти летЗдание терминала спроектировано компанией известного архитектора Захи ХадидПервые вылеты совершили авиакомпании China Southern Airlines - в Гуанчжоу и China Eastern Airline - в ШанхайРяд иностранных авиаперевозчиков, включая British Airways и Finnair, планируют перевести все или часть своих рейсов в новый пекинский аэропорт
Новый аэропорт находится на границе южного района Пекина Дасин и города Ланфан провинции Хэбэй
Китай Дасин

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