Китайская полиция рассказала о блогерах, мешающих туристам в новом аэропорту Дасин

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Полиция призывает блогеров не мешать туристам своими съемками в новом международном аэропорту Дасин, сообщает South China Morning Post.

Сообщается, что со дня открытия аэропорта в среднем его посещали 15 тысяч человек в день, однако ситуация осложнилась во время выходных в честь Дня образования КНР.

Так, во вторник из аэропорта вылетели 5 667 человек, однако всего в этот день новое сооружение посетили 85 тысяч человек. Полиция заявляет, что многие приехали в аэропорт ради того, чтобы сделать фотографии или записать видео для социальных сетей. При этом любопытствующие занимали парковочные места и создавали другие помехи для работы воздушной гавани.

Новый аэропорт, который станет крупнейшим в мире, находится на границе южного района Пекина Дасин и города Ланфан провинции Хэбэй. Ожидается, что к 2021 году аэропорт будет ежегодно обслуживать 45 млн пассажиров, а к 2025 году - 72 млн человек.

Проект терминала был создан архитектурным бюро Захи Хадид.