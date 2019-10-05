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Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Шесть слонов погибли в тайском национальном парке Кхауяй, сообщает в субботу телеканал BBC News.

По его данным, слоненок соскользнул с обрыва в водопад Хаев Нарок, а сородичи попытались его спасти. В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов.

Еще двоих слонов удалось спасти. Специалисты считают, что животным будет сложно бороться за жизнь, так как погибшее стадо обеспечивало им поддержку и защиту. Кроме того, слонам свойственна чувствительность, они скорбят по умершим сородичам.

Ранее похожие инциденты уже происходили в районе водопада. Так, в 1992 году здесь погибли восемь слонов.

Как отмечает BBC News, в настоящее время в Таиланде насчитывается около семи тысяч азиатских слонов.

Таиланд

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