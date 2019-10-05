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Четверо бездомных убиты в Нью-Йорке

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Четверо бездомных были убиты и еще один тяжело ранен в Манхэттенском Чайна-тауне в субботу, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, погибшие и пострадавший подверглись нападению в тот момент, когда они спали. Нападавший нанес им удары по голове металлической трубой.

Подозреваемый - 24-летний мужчина, предположительно, также живший на улице. Его удалось найти благодаря рассказам свидетелей.

Мужчина взят под стражу. Пока полиция не сообщает о возможных мотивах преступлений.

США Нью-Йорк

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