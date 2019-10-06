В Португалии стартовали парламентские выборы

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Граждане Португалии в воскресенье отправились на избирательные участки, чтобы определить новый состав парламента страны, сообщают местные СМИ.

Участки открылись в 8:00 по местному времени (10:00 по Москве) и будут работать до 19:00 (21:00 по Москве). Первые данные экзит-поллов ожидаются в 20:00 (22:00 по Москве).

По данным предвыборных опросов, нынешнему премьеру Португалии Антониу Коште с большой вероятностью удастся сохранить свой пост. Основной интригой дня остается вопрос, удастся ли его Социалистической партии получить абсолютное большинство голосов.

Опросы показали, что социалисты могут набрать около 38% голосов, что, с учетом специфики распределения мест в парламенте в Португалии, дало бы этой партии 114 мест в 230-местной Ассамблее Республики. Чтобы получить абсолютное большинство, партии Кошты нужно заручиться поддержкой от 42% до 45% голосов.

Основными конкурентами социалистов считаются социал-демократы во главе с Руем Риу. Согласно опросам, они могут получить порядка 25%. Остальные партия набирали до 10%.