В Португалии стартовали парламентские выборы
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Граждане Португалии в воскресенье отправились на избирательные участки, чтобы определить новый состав парламента страны, сообщают местные СМИ.
Участки открылись в 8:00 по местному времени (10:00 по Москве) и будут работать до 19:00 (21:00 по Москве). Первые данные экзит-поллов ожидаются в 20:00 (22:00 по Москве).
По данным предвыборных опросов, нынешнему премьеру Португалии Антониу Коште с большой вероятностью удастся сохранить свой пост. Основной интригой дня остается вопрос, удастся ли его Социалистической партии получить абсолютное большинство голосов.
Опросы показали, что социалисты могут набрать около 38% голосов, что, с учетом специфики распределения мест в парламенте в Португалии, дало бы этой партии 114 мест в 230-местной Ассамблее Республики. Чтобы получить абсолютное большинство, партии Кошты нужно заручиться поддержкой от 42% до 45% голосов.
Основными конкурентами социалистов считаются социал-демократы во главе с Руем Риу. Согласно опросам, они могут получить порядка 25%. Остальные партия набирали до 10%.
Социал-демократическая партия Португалии во главе с бывшим премьером страны Педру Пасушем Коэлью победила на парламентских выборах в октябре 2015 года, в альянсе с Народной партией она получила 39%. Партия Кошты получила 32%. Явка на выборах 2015 года была рекордно низкой - 57%.
Уже в ноябре 2015 года правоцентристское правительство Португалии было смещено социалистами и коммунистами, которые вынесли вотум недоверия премьер-министру, проголосовав против предложенной программы реформ. После этого по поручению президента правительство сформировал уже Кошта.
За время работы социалистов уровень безработицы в стране сократился вдвое - до примерно 6%, в 2014 году экономика Португалии росла на 0,19%, а в 2018 году рост ВВП составил 2,1%.