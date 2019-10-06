После стрельбы в баре в Канзасе начались поиски двоих преступников

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Полиция Канзаса разыскивает двоих человек, которые открыли стрельбу в одном из баров в Канзас-Сити в воскресенье, сообщает Associated Press.

По данным полиции, два человека о чем-то поспорили с посетителями бара, покинули его, а затем вернулись с огнестрельным оружием и открыли огонь. Всего в баре находилось около 40 человек.

От полученных ранений скончались четверо, еще пятерых госпитализировали. Все погибшие были латиноамериканского происхождения, но полиция не считает это мотивом преступления. Одному из погибших порядка 50 лет, другому в районе 30 лет и еще двум около 25 лет.

В настоящее время офицеры полиции изучают записи с камер наблюдения и опрашивают свидетелей.