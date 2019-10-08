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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на северо-западе Китая

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,3 зафиксирован в 117 км северо-восточнее города Инин (Кульджа) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 16:40 мск в понедельник, имел координаты 44.86 градуса северной широты и 81.95 градуса восточной долготы. Он находился примерно в 40 км от китайско-казахстанской границы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".

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