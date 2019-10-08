Япония выразила протест КНДР после столкновения судов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - МИД Японии выразил протест Северной Корее после происшествия, в ходе которого столкнулось японское судно и лодка из КНДР, сообщает телеканал NHK.

Министерство иностранных дел Японии подало решительный протест по дипломатическому каналу между посольствами в Пекине.

Отмечается, что между двумя странами нет дипломатических отношений.

Ранее сообщалось, что столкновение произошло в исключительной экономической зоне Японии в понедельник около 9:10 (3:10 по мск) в 350 км к северо-западу от полуострова Ното в префектуре Исикава.

Члены экипажа патрульного судна, принадлежащего Японии, заявили, что заметили северокорейскую лодку и потребовали покинуть исключительную экономическую зону Японии. Вместо этого, северокорейское рыболовецкое судно совершило столкновение.

После судно КНДР стало тонуть, и все члены экипажа оказались в воде.

На место происшествия был направлен патрульный катер.