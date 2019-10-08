Российский турист разбился насмерть, упав с четвертого этажа отеля на Майорке

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - 68-летний турист из России разбился насмерть, выпав с четвертого этажа отеля на испанском острове Майорка, сообщает во вторник газета ABC.

Инцидент произошел в 5:30 утра в отеле на курорте Санта Маргалида. Российский турист упал с террасы своего номера, расположенного на четвертом этаже.

Полученные им травмы оказались смертельными, и приехавшие в отель медики констатировали, что он умер.

Полиция выясняет, почему россиянин мог выпасть из своего номера.