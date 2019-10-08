Итальянские депутаты решили сократить примерно на треть число парламентариев

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Итальянские депутаты во вторник проголосовали за конституционную реформу, предполагающую существенное сокращение числа парламентариев в обеих палатах, сообщает La Repubblica.

В ходе финального голосования по этому предложению "за" выступили 553 члена палаты депутатов, "против" - 14, еще двое воздержались.

Согласно реформе, общее количество парламентариев уменьшится с 945 до 600. Число депутатов должно сократиться с 630 до 400, сенаторов - с 315 до 200, причем не более пяти мест будет предоставляться пожизненным сенаторам.

Итальянские СМИ отмечают, что сокращение числа членов парламента было одним из предвыборных обещаний "Движения Пять звезд", по мнению которого, подобная мера позволит экономить по 100 млн евро в год и сделает работу парламента более эффективной.

В настоящее время парламент Италии считается одним из самых многочисленных законодательных органов в мире и занимает третье место по этому показателю. Наибольшее количество членов парламента насчитывается в Китае (около 3 тыс.), далее следует Великобритания (около 1,4 тыс. человек).

Ожидается, что новые правила относительно числа парламентариев в Италии смогут начать действовать со следующих парламентских выборов, запланированных на 2023 год.