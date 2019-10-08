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Генсек ООН заявил о риске невыплат зарплат сотрудникам

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о крупнейшей за последние годы нехватке средств в Организации в связи с задержанием государствами-членами взносов в бюджет и предупредил о риске невыплат зарплат сотрудникам и поставщикам, сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, многие члены Организации отстают от графика выплат, и это грозит также сокращением организуемых ООН мероприятий, поездок, закупок товаров и услуг.

"В этом году 129 государств-членов ООН внесли в бюджет организации за 2019 год $2 млрд. Но порядка $1,4 млрд все еще остаются невыплаченными. Среди 64 стран, которые должны сделать свой взнос в 2019 году - Аргентина, Южная Корея, Израиль, Саудовская Аравия, Сенегал и Соединенные Штаты", - цитирует Bloomberg заявление ООН.

В июне этого года Гутерриш уже предупреждал о риске финансового кризиса в ООН. Тогда он говорил, что кризис достиг критической точки и не позволит Организации выполнять свои задачи из-за того, что государства-члены задерживают взносы в бюджет.

Согласно заявлению Гутерриша, опубликованному на сайте ООН, еще в июне он призывал государства "забыть о политических разногласиях, не упорствовать в своих возражениях против ряда предложений, вовремя и в полном объеме платить взносы и найти решения структурных проблем".

Он предупреждал, что в ситуации финансового кризиса ООН не сможет выплачивать компенсации странам, которые предоставляют контингент в миротворческие операции.

ООН Антониу Гутерриш

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