Разведывательный дрон США совершил рекордный полет над Восточной Европой

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил почти суточный беспосадочный полет над Восточной Европой, в том числе более 6,5 часов провел у границ России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский дрон с бортовым номером 04-2021, вылетевший в понедельник с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия для выполнения задания вблизи западных границ России и линии разграничения в Донбассе, провел в воздухе в общей сложности более 22 часов. На свою базу в Италии он вернулся только во вторник.

В ходе выполнения задания он совершил серию пролетов вдоль границ Псковской, Ленинградской и Калининградской областей, северо-западных районов Белоруссии, а также линии разграничения в Донбассе и вблизи граничащих с Украиной областей России.

Из Италии маршрут полета дрона проходил в воздушном пространстве над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и странами Балтии.

Практически на всем протяжении полета на дроне работал транспондер. Его маршрут мог фиксироваться гражданскими службами управления воздушным движением.

Дальние тяжелые беспилотники данного типа регулярно используются ВВС США для проведения разведки у границ России в регионе Балтики и на Черном море.

Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.

Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 26-30 часов на высоте до 18 тыс. м.

Стоимость беспилотника оценивается до $140 млн. Час полета обходится в $ 31 тыс.