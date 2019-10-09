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"Протон-М" с двумя телекоммуникационными спутниками стартовал с Байконура

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1 штатно стартовала с космодрома Байконур в Казахстане.

Головная часть ракеты-носителя с разгонным блоком и спутниками успешно отделилась от третьей ступени.

Трансляцию пуска ракеты ведет "Роскосмос".

Спутник Eutelsat 5 West B (E5WB) заменит на орбите аналогичный аппарат под литерой "А". Он предназначен для оказания телекоммуникационных услуг во Франции, Италии и Алжире.

Аппарат MEV-1 (Mission Extension Vehicle) - первый в своем роде. Он сможет стыковаться со спутниками Intelsat 901 и обслуживать их для продления сроков службы на орбите. Оба космических аппарата были построены компанией Northrop Grumman Innovation Systems

Ракета "Протон-М" должна была стартовать с космодрома Байконур 30 сентября, однако 24 сентября было объявлено о переносе пуска на неопределенный срок.

25 сентября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил на пресс-конференции, что старт был перенесен на октябрь из-за проблем взаимодействия между системами российской ракеты и иностранных космических аппаратов.

Байконур Протон

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