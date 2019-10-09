Трамп раскритиковал слова Байдена о своем импичменте

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего вице-президента США Джо Байдена, который ранее в среду призвал объявить американскому лидеру импичмент.

"Как же это убого: Сонный Джо Байден, который вместе со своим сыном Хантером... обчистил как минимум две страны на миллионы долларов, призывает к моему импичменту", - написал Трамп в твиттере.

При этом американский лидер в очередной раз указал, что "не сделал ничего неправильного".

"Терпящая неудачу (предвыборная - ИФ) кампания Джо не оставила ему других вариантов", - добавил Трамп.

Он часто называет Байдена "сонным", намекая на то, что тот не способен быстро отвечать на вопросы, реагировать на происходящие вокруг него события.

Ранее в среду бывший вице-президент США Джо Байден впервые высказался за то, чтобы конгресс объявил импичмент президенту страны Дональду Трампу.

Позиция Байдена по этому вопросу интересна, поскольку именно он косвенным образом стал "виновником" проводимого палатой представителей расследования, цель которого - определить, есть ли основания для импичмента.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера. СМИ также утверждали, что Трамп, чтобы получить от Зеленского желаемое, задерживал выделение Украине материальной помощи и не давал согласие на организацию официального визита Зеленского в США. В итоге США выделили Украине обещанную помощь, Зеленский Вашингтон пока не посетил, зато провел переговоры с Трампом в Нью-Йорке.

Расследование, по утверждению СМИ, должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование в отношении украинской нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена - Хантер. Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что Шокин готовился задать вопросы по деятельности компании и Хантеру Байдену.

Комитет по разведке палаты представителей США на фоне скандала, вызванного СМИ, опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского, чтобы украинский президент начал расследование. Информатор заявляет, что об этом ему рассказали несколько сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.

Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на информацию о том, что Джо Байден помешал расследованию в отношении своего сына, однако в этой стенограмме Трамп не ставит Зеленскому никаких условий.

Видную роль в "украинском деле" сыграл личный адвокат Трампа Руди Джулиани, утверждают СМИ. Сам Джулиани заявлял, что он действительно обсуждал с украинскими чиновниками вопрос расследования, но действовал как частное лицо. Затем он признал, что организовать встречу с украинской стороной ему помог спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. В результате Волкера вызвали в конгресс, где он дал показания по "украинскому скандалу", а американские СМИ в конце сентября сообщили, что Волкер подал в отставку.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.