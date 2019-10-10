Зеленский пообещал не вмешиваться во внутренние дела США

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела США и избирательный процесс в этой стране.

"Выбирайте своего президента сами, а вы не влияете и не будете в дальнейшем влиять на выборы независимой Украины", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве.

Комментируя информацию о том, что он якобы встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным в США, Зеленский заверил, что не знаком с этим человеком. "Даже на фотографии я не понимал, кто это такой", - сказал глава украинского государства.

Зеленский также заявил, что Украина рассчитывает на поддержку американских властей и президента страны Дональда Трампа. "А то, что происходит во внутренней политике - я не хочу комментировать. Это вопросы их внутренней политики, а в международных отношениях я не вижу изменений по отношению к нам", - подчеркнул украинский лидер.

Он напомнил, что был вопрос о блокировании поставок американского оружия Украине, который впоследствии был снят. "И это никоим образом не связано с (компанией - ИФ) Burisma", - сказал глава украинского государства.

Зеленский не считает, что в ближайшем будущем отношения США и Украины изменятся в худшую сторону. Президент также в шутку заметил, что если изменения и произойдут, то об этом все узнают из сообщений в твиттере Трампа.

Американо-украинский скандал

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.