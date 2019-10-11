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На орбиту стартует ракета США со спутником ICON для изучения ионосферы

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель Pegasus XL в пятницу утром по московскому времени должна стартовать на орбиту со спутником ICON, который предназначен для изучения земной ионосферы, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Воздушный старт крылатой ракеты легкого класса корпорации Northrop Grumman со спутником NASA должен быть осуществлен с самолета-носителя L-1011 Stargazer в 21:30 в четверг по восточноамериканскому времени (04:30 мск в пятницу). Самолет, с которого будет совершен пуск ракеты над Атлантикой, поднимется с авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида.

Запуск первоначально планировался сутками ранее, но был перенесен на 24 часа из-за неблагоприятных погодных условий в районе мыса Канаверал.

Отделение ракеты со спутником от самолета-носителя должно произойти на высоте около 12 км. Затем ракета должна будет вывести спутник ICON на орбиту высотой около 580 км.

Задачей 287-килограммового спутника NASA, который будет работать на орбите не менее двух лет, будет заключаться в отслеживании изменений в верхних слоях атмосферы, происходящих под действием солнечной активности. Он будет наблюдать за взаимодействием термосферы и ионосферы Земли. Собранные им данные должны помочь ученым лучше разобраться в эффектах, которые космическая погода оказывает на системы связи, навигации и на космические аппараты.

По оценкам, общая стоимость проекта ICON составляет $252 млн.

США NASA

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