Две шайбы Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Нэшвиллом"

Радулов не реализовал два буллита

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" на выезде проиграл "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккей лиги (НХЛ).

Встреча в Нэшвилле (США) завершилась со счетом 6:5 (1:1, 1:3, 4:1). Дубль на счету нападающего гостей Александра Овечкина.

В Канаде "Торонто" на своем льду разгромно уступила "Тампа-Бэй" - 3:7 (3:4, 0:1, 0:2). За гостей дважды отличился россиянин Никита Кучеров и был признан первой звездой матча.

В Ньюарке (США) "Нью-Джерси" по буллитам уступил "Эдмонтону" - 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1). Российский форвард хозяев Никита Гусев забил гол, но не смог реализовать послематчевый буллит, пробив мимо ворот соперника. "Ойлерз" с начала сезона еще ни разу не проиграли, одержав четвертую победу подряд. Команда из Эдмонтона возглавляет Западную конференцию. "Дэвилз" потерпел четвертое поражение в четырех матчах.

Шайбы Виталия Абрамова и Артема Анисимова не принесли победу "Оттаве", которая на своем льду в Канаде проиграла "Сент-Луису" - 4:6 (2:0, 1:2, 1:4).

"Даллас" у себя по буллитам проиграл "Калгари" - 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1). Российский форвард хозяев Александр Радулов не смог пробить два буллита - один в овертайме (отразил вратарь) и один в серии послематчевых ударов (мимо).

"Монреаль" - "Детройт" - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

"Питтсбург" - "Анахайм" - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

"Колорадо" - "Бостон" - 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

"Чикаго" - "Сан-Хосе" - 4:5 (2:2, 2:2, 0:1)

"Виннипег" - "Миннесота" - 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

"Аризона" - Вегас" - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)