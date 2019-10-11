Мужчина с ножом напал на прохожих у торгового центра в Манчестере

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих у входа в торговый центр в британском Манчестере, сообщает в пятницу телеканал Sky News.

В результате, по информации телеканала, четыре человека пострадали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Посетителей торгового центра эвакуировали.

По некоторым данным, стражи порядка задержали совершившего нападение мужчину.

Британское издание Daily Mirror пишет о пяти пострадавших в результате атаки. Один из них серьезно пострадал, мужчина был ранен в живот и в спину. По данным издания, нападавший - мужчина 40 с небольшим лет - арестован. На месте ЧП работают сотрудники контртеррористического подразделения британской полиции.