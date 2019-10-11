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В Британии выпустили первую в мире банковскую карту из чистого золота

В Британии выпустили первую в мире банковскую карту из чистого золота
Фото: The Royal Mint

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Королевский монетный двор Великобритании выпустил первую в мире банковскую платежную карту из чистого золота, пишет в пятницу газета Daily Mail.

Дебетовая карта Raris изготавливается из 18-каратного золота. Ее стоимость 18 750 фунтов стерлингов (около 1,5 млн рублей). Помимо этого, никаких других платежей за оформление карты не взимается. Однако если клиент захочет заказать индивидуальный дизайн карты, ему придется заплатить больше. К желающим стать владельцами золотой карты также не предъявляется каких-либо специфических требований.

На каждой выпускаемой карте будут выгравированы имя и подпись ее владельца. С владельцев Raris не будет взиматься плата за операции по счету, а также за операции обмена валюты. Как отмечают в Королевском монетном дворе, карта предназначена для клиентов, которые ценят высококачественные предметы роскоши.

Карта была разработана монетным двором совместно с Mastercard и компанией Accomplish Financial, занимающейся платежными технологиями.

Великобритания

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