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Саудовская Аравия обсудит с союзниками ответ на удар по Saudi Aramco

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия проконсультируется с союзниками по ответным мерам к атакующей ее объекты стране после расследования, рассказал государственный министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.

"Ближний Восток - один из самых чувствительных регионов мира. Огромные ресурсы нефти в регионе оказались под воздействием конфликта. Всегда любой конфликт влияет на мировой рынок, на глобальную финансовую систему. Мы прикладываем усилия, чтобы разрешить вопросы с Йеменом, мы пытаемся привести Сирию к имплементации резолюции ООН. Мы пытаемся укрепить связи с Ираком, стремимся укрепить стабильность в регионе Красного моря", - сказал министр.

"Все наши усилия сосредоточены на том, чтобы успокоить ситуацию в регионе. Наше внимание направлено на внутренние вопросы, на реализацию программы "Видение 2030", на открытие новых коммерческих возможностей и инвестиций в такие области, как металлургия, туризм. [...] Пока мы реализуем наши внутренние реформы, мы стараемся урегулировать конфликт вокруг нас. Потому что нестабильность мешает нам, как и всему остальному миру", - отметил аль-Джубейр.

"Я не говорил этого", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не исключен ли вооруженный ответ. "Мы должны дождаться, когда завершится расследование. Мы проконсультируемся с нашими союзниками и увидим, какие варианты (ответных действий - ИФ) возможны и какой вариант ответа наиболее подходящий", - добавил Джубейр.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия привержена политическому решению ситуации в Йемене. "Мы будем прикладывать все усилия, чтобы решить этот вопрос и найти мирные решения для йеменской проблемы", - сказал аль-Джубейр.

Он напомнил, что с самого начала войны в Йемене саудовская сторона заявляла о том, что решение возможно только политическим путем. "Но это решение должно быть основано на трех вещах: инициативе стран Персидского залива, итогов уже состоявшегося национальный диалога в Йемене и резолюциях СБ ООН", - подчеркнул министр.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в стране комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке Саудовской Аравии. Это привело к сокращению добычи нефти в стране вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

Саудовская Аравия Йемен Saudi Aramco

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