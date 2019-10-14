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Экзит-полы показали победу Каиса Саида на президентских выборах в Тунисе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Независимый кандидат Каис Саид уверенно победил во втором туре выборов президента Туниса, сообщают местные СМИ со ссылкой на результаты опросов, проведённых на выходах с избирательных участков.

Так, опрос компании Sigma Conseil свидетельствует о том, что этот профессор конституционного права набрал 76,9% голосов, а его соперник - бизнесмен Набиль Каруи - чуть более 23%.

Ранее другой опрос давал Саиду 72,5%, а его сопернику - 27,5%.

По итогам первого тура, состоявшегося ранее осенью, Саид незначительно опередил Каруи - основателя частного телеканала Nessma TV. Наблюдатели отмечали, что Саид добился успеха, несмотря на скромные финансовые вложения в предвыборную кампанию, одной из особенностей которой стало активное использование его сторонниками сети Facebook.

Каруи же пробился во второй тур, несмотря на то, что находился в тюрьме: его арестовали в августе по обвинению в финансовых махинациях и отпустили лишь за несколько дней до второго тура.

Тунис

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