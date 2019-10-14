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Сторонники Трампа открестились от видео с "расстрелом" СМИ, Обамы и Клинтон

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сторонники президента США Дональда Трампа и представители его предвыборного штаба открестились от видео, на котором человек с лицом Трампа расстреливает оппонентов американского лидера и средства массовой информации, пишет New York Times.

Ролик, оказавшийся в распоряжении газеты, был продемонстрирован в ходе конференции сторонников Трампа, состоявшейся на прошлой неделе на его гольф-курорте Trump Doral в Майами. Видео представляет собой отредактированный эпизод из комедийного боевика 2015 года "Kingsman: Секретная служба". В нем изображена сцена убийства прихожан в церкви, при этом на тело человека, расстреливающего людей, наложено лицо президента США.

Лица людей, который убивает "Трамп", заменены логотипами СМИ, в частности, BBC News, CNN, Washington Post, а также лицами оппонентов нынешнего американского лидера: бывшего президента США Барака Обамы, соперницы Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, покойного американского сенатора Джона Маккейна, сенатора Митта Ромни и других политических деятелей. Один из посещавших конференцию сторонников Трампа людей скачал себе это видео на телефон и предоставил New York Times.

Организатор данной конференции, представитель фонда сторонников Трампа American Priority ("Американские приоритеты") Алекс Филлипс раскритиковал данное видео. Он заявил, что оно демонстрировалось в рамках "экспозиции мемов", было предоставлено "третьей стороной" и никоим образом не связано и не одобряется организаторами события. По его словам, в American Priority начали расследование в связи с демонстрацией данного ролика на конференции.

Бывший пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, которая присутствовала на упомянутой конференции, заявила New York Times, что не видела этот ролик и не знала о его существовании до тех пор, пока с ней не связался корреспондент издания. Представитель избирательной кампании Трампа Тим Мурто также сказал, что ему ничего об этом видео. "Это видео не было создано в рамках избирательной кампании и мы не одобряем насилия", - подчеркнул он.

Трамп за время своего президентства неоднократно обвинял в публикации "фейковых" новостей ряд систематически критикующих его СМИ, в частности - газету The New York Times и телеканал CNN.

Дональд Трамп США Барак Обама Хиллари Клинтон

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