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Минобороны РФ опровергло публикацию о российских авиаударах по госпиталям в Сирии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ опровергли сообщения о бомбардировке российскими самолетами больниц в сирийском Идлибе.

"Все представленные якобы доказательства не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны", - заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Так он прокомментировал публикацию газеты The New York Times о том, что в мае Военно-космические милы России разбомбили четыре сирийских госпиталя.

Сирия Минобороны РФ Идлиб

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