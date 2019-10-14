Минобороны РФ опровергло публикацию о российских авиаударах по госпиталям в Сирии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ опровергли сообщения о бомбардировке российскими самолетами больниц в сирийском Идлибе.

"Все представленные якобы доказательства не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны", - заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Так он прокомментировал публикацию газеты The New York Times о том, что в мае Военно-космические милы России разбомбили четыре сирийских госпиталя.