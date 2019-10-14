Поиск

Трамп призвал голосовать за своего экс-пресс-секретаря в "Танцах со звездами"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников в понедельник отдать голоса за бывшего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, участвующего в популярном телеконкурсе "Танцы со звездами".

Трамп назвал Спайсера "хорошим парнем". "Он всегда был за нас", - написал американский лидер в твиттере.

Конкурс начался в США ранее этой осенью. Его показывает телеканал ABC.

Американские СМИ отмечают, что пока Спайсер не блещет пластикой - несколько раз он был на близок к тому, чтобы выбыть из проекта, но в последний момент все же набирал нужное количество голосов зрителей. Кроме того, один раз от вероятного выбывания из конкурса его спасла травма одного из участников.

Спайсер выступает в паре с профессиональной танцовщицей Линдси Арнольд. В Интернете можно найти несколько их танцев. Они исполняют испанский танец пасодобль, имитирующий корриду, кубинский танец ча-ча-ча, а также аргентинский танго.

Из проекта уже выбыли трое участников: бывший игрок в американский футбол Рэй Льюис прекратил участие из-за травмы. Кроме того, по итогам голосования выбыли певица Мэри Уилсон и бывшая звезда НБА Ламар Одом.

Не последнюю роль в том, что бывший пресс-секретарь еще продолжает участвовать в проекте, сыграли его влиятельные знакомые. Так, бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби активно призывал голосовать за Спайсера. Дочь Майка Хакаби, Сара Сандерс, в свое время сменила Спайсера на посту пресс-секретаря Белого дома, однако в итоге ушла в отставку по причинам личного характера.

Спайсер родился в 1971 году. В конце 2016 года был назначен пресс-секретарем Белого дома и директором по коммуникациям. Отношения со СМИ у него сложились непростые: регулярно во время брифингов у пресс-секретаря случались диалоги на повышенных тонах с критиковавшими Трампа американскими корреспондентами.

Шон Спайсер Дональд Трамп США

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии превысило 50 человек

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии превысило 50 человек
Вторжение Турции в Сирию

Совет ЕС призвал срочно прекратить турецкую операцию в Сирии

ВТО официально разрешила США ввести пошлины на европейский экспорт объемом $7,5 млрд в год

Нобелевская премия - 2019

Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США, Франции и Индии

Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США, Франции и Индии

Минобороны РФ опровергло публикацию о российских авиаударах по госпиталям в Сирии

Эрдогана возмутило отсутствие поддержки в НАТО его действий в Сирии

Вторжение Турции в Сирию

Турция отчиталась о нейтрализации 550 боевиков в ходе операции в Сирии

Суд Испании приговорили лидеров движения за отделение Каталонии к реальным срокам

Суд Испании приговорили лидеров движения за отделение Каталонии к реальным срокам

Евросоюз продлил на год санкции против России из-за Скрипалей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');