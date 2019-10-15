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Осужденного за госизмену политолога Сыроежкина лишили гражданства Казахстана

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты лишил гражданства Казахстана востоковеда, синаиста и политолога Константина Сыроежкина, сообщили в пресс-службе суда. 7 октября ученый был приговорен к десяти годам лишения свободы за госизмену.

После отбытия основного вида наказания Сыроежкина выдворят из страны и запретят возвращаться в течение пяти лет.

Назначая приговор за госизмену, судья отметил, что ученый будет отбывать срок в учреждениях "максимальной безопасности".

Уголовное дело в отношении Сыроежкина возбудили в январе 2019 года, в феврале его арестовали. Дело засекречено.

Константин Сыроежкин родился в Алма-Ате, окончил Высшую школу КГБ СССР, затем аспирантуру Института Дальнего Востока АН СССР, напоминает Forbes. С года jy был главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте. В 2003-2006 годах он руководил аналитическим центром и был ведущим экспертом Агентства по исследованию рентабельности инвестиций, сообщает Tengrinews. До этого координировал программу "Китай, Центральная, Юго-Восточная Азия" информационно-аналитического центра Kazakhstan и во второй половине 1990-х был заместителем директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте.

По данным некоторых СМИ, Сыроежкин был главным научным консультантом докторской диссертации нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева "Внешняя политика Казахстана в период становления нового мирового порядка", которая была защищена в 2001 году в Институте актуальных и международных проблем Дипломатической академии в Москве. Официального подтверждения этой информации нет.

Между тем в Казахстане появлялись сообщения, в частности об этом заявил казахстанский правозащитник Евгений Жовтис, что Сыроежкин получил гражданство РФ.

Казахстан Константин Сыроежкин Алма-Ата

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