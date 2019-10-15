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Турки подрались с курдами в немецком Херне

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Из-за столкновения между турками и курдами во время демонстрации в немецком городе Херне (земля Северный Рейн-Вестфалия) пострадали пять человек, сообщает во вторник Deutsche Welle.

Поздно вечером в понедельник около 350 курдов вышли на улицы западно-немецкого города в знак протеста против действий Анкары на северо-востоке Сирии. По сообщению полиции, демонстрация проходила спокойно, пока курдов не стали провоцировать местные жители-турки.

Полиции удалось восстановить порядок, после чего демонстрация продолжилась в соответствии с планом.

По данным западных СМИ, треть из примерно трех миллионов людей с турецким гражданством или турецкого происхождения, проживающих в Германии, - курды.

Полиция ФРГ сообщает об обострении в отношениях между общинами, вызванном начавшейся на прошлой неделе турецкой военной операцией "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Действия Турции осудили большинство европейских стран. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвала его незамедлительно остановить операцию. По ее словам, боевые действия могут спровоцировать новую волну беженцев, а также - вызвать дестабилизацию региона.

Германия

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