В ЛНР задержали агента СБУ, собиравшего данные о стратегически важных объектах

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выявили агента Службы безопасности Украины (СБУ), который собирал информацию о стратегически важных объектах на территории ЛНР, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе МГБ.

Шпионом оказался житель республики Алексей Крюков, завербованный СБУ, сообщили в МГБ. Там отметили, что, по данным следствия, во время активной фазы боевых действий в Донбассе Крюков ездил на Украину, "где попал в поле зрения сотрудников СБУ".

"Под угрозой физической расправы над родственниками, проживающими на подконтрольной украинским силовикам территории, он был вынужден дать письменное согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой", - сообщили в МГБ ЛНР.

Мужчина присвоили псевдоним "Крюк" и поставили задачу собирать сведения "военного и социально-экономического характера". "В частности, их (украинских силовиков - ИФ) интересовала информация о стратегически важных объектах республики, на одном из которых Крюков ранее работал", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, утечка данных, собранных агентом украинских спецслужб, была предотвращена, Крюков дал признательные показания.