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На Украине нацелились на "интегрированное управление" границей с ЕС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Следующим шагом после введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом будет интегрированное управление границей с ЕС, сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"На прошлой неделе я провел межведомственное совещание по интегрированному управлению границей...По состоянию на сейчас это звучит слишком сложно и немного абстрактно, но по сути интегрированное управление границей - это следующий шаг по обеспечению свободы передвижения товаров и услуг после безвиза", - сказал Кулеба в ходе пресс-брифинга во вторник в Киеве.

Он пояснил, что "безвиз был первым шагом, когда нам открыли двери". "А интегрированное управление границей разрешит сделать проход через эти двери максимально комфортным, удобным и безопасным", - отметил украинский вице-премьер.

По его словам, интегрированное управление границей предусматривает введение наилучших европейских стандартов на границе и открытие дополнительных возможностей для передвижения.

"Не могу сказать, что это "безвиз-2", но это следующий шаг, который мы должны сделать после безвиза, чтобы выполнить одно из заданий, которое поставило правительство - обеспечить свободу передвижения", - добавил Кулеба.

Дмитрий Кулеба Украина Евросоюз

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