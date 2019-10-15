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Семь человек погибли при крушении военного вертолета в Афганистане

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В результате падения вертолета национальной армии на севере Афганистана погибли семь человек, заявил начальник пресс-центра министерства обороны Рухулла Ахмадзай.

"Вертолет, принадлежащий силам специального назначения, в котором находилось семь человек, в том числе четыре члена экипажа упал в районе Дуобаи Хайратон провинции Балх при выполнении учебного полета", - цитируют местные СМИ слова Ахмадзая.

Ранее начальник пресс-центра 209 армейского корпуса "Шохин" Ханиф Резаи сообщил "Интерфаксу", что примерно в 17:30 по местному времени (16:00 по Москве) из-за технических проблем вертолет Ми-17 афганской национальной армии совершил жесткую посадку и при ударе о землю получил повреждения.

Афганистан

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