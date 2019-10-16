Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Британские военные, дислоцированные в Эстонии, получают сообщения угрожающего характера в соцсетях (Facebook и Twitter) и посредством СМС-сообщений, пишет газета The Telegraph.

Как передает издание со ссылкой на источники, эти сообщения отправляются из России. Высокопоставленные сотрудники Минобороны Британии полагают, что эти анонимные сообщения являются частью кибервойны, развязанной Москвой, которая таким образом хочет запугать британских военных и их союзников, отмечает The Telegraph.

Одно из сообщений, рассылаемых британским солдатам, гласило: "Мы следим за вами". Один из военнослужащих, личность которого не раскрывается, в беседе с изданием признался, что такого рода сообщения немного беспокоят военных, однако они готовы к подобного вещам и обучены на них не реагировать, подчеркнул он.

Представитель Минобороны Соединенного Королевства заявил The Telegraph, что все британские военнослужащие в Эстонии были проинструктированы относительно того, как безопасно использовать свои смартфоны. Минобороны РФ не ответило изданию на его запрос о комментарии по данной ситуации.

The Telegraph напоминает, что около тысячи военных из Британии в настоящее время находятся в Эстонии в рамках операции НАТО "по сдерживанию российской агрессии в Восточной Европе". Военные из Соединенного Королевства прибыли в Эстонию в 2017 году.

Ранее сообщалось, что тактическая группа НАТО в составе 1200 военнослужащих из Великобритании, Дании и Франции начала службу в городке Тапа в начале апреля 2017 года в составе Первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии. Ведущим государством в тактической группе является Великобритания.