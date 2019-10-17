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Трамп призывал Эрдогана к сделке с курдами в день начала операции в Сирии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в день начала операции Турции на севере Сирии просил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана передумать и заключить сделку с курдами, следует из письма, оказавшегося в распоряжении CNN.

"Давайте выработаем хорошую сделку. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики, но я это сделаю", - написал Трамп Эрдогану.

Он добавил, что много работал, чтобы решить некоторые проблемы Турции.

"Не подведите мир. Вы можете заключить отличную сделку. Генерал Мазлум (лидер Сирийских демократических сил - ИФ) готов вести с Вами переговоры, и он готов пойти на уступки, на которые они никогда бы не пошли в прошлом. Я доверительно прикладываю копию его письма мне, которое только что получил", - сообщил президент США.

Письмо датировано 9 октября. Именно в этот день ВС Турции начали на севере Сирии операцию "Родник мира", главная цель которой - вытеснить курдских ополченцев, составляющих ядро Сирийских демократических сил (СДС), из приграничных районов.

США Дональд Трамп Турция Реджеп Тайип Эрдоган Сирия

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