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В Эстонии русскоговорящих солдат-срочников обязали изучать эстонский язык

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Эстонии начали в обязательном порядке обучать эстонскому языку русскоговорящих солдат-срочников, слабо владеющих государственным языком.

Это делается для того, чтобы помочь интеграции в эстонское общество и укрепить позиции русскоязычных военнослужащих в армии, пояснил в четверг Эстонскому телевидению начальник пресс-службы Сил обороны Арво Йыесалу. По его словам, часть солдат сталкивается с проблемами, так как их подготовка, в том числе обучение автовождению, ведется на эстонском.

Курсы эстонского языка существуют в Силах обороны уже три года, но до настоящего времени их прохождение было добровольным. В этом году обязательное обучение должны пройти около 310 солдат из примерно 3,5 тысяч срочников. Занятия проходят дважды в неделю в свободное от службы время.

Эстония

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