"Роснефть" приостановила работы у иракско-сирийской границы из соображений безопасности

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - "Роснефть" приостановила работы на одном из блоков в иракском Курдистане из-за близости к границе Сирии, из соображений безопасности персонала. Об этом сообщил первый вице-президент компании Эрик Лирон.

"Мы не меняем планы по Курдистану. Близость границы к Сирии может быть сдерживающим фактором", - сказал он.

По словам Лирона, работа на блоке 11 продолжается без изменений. Блок 8 находится ближе к границе, и работы там приостановлены, пока не будет обеспечена стопроцентная безопасность людей. "Но мы туда пришли всерьез и надолго", - отметил первый вице-президент "Роснефти".

9 октября Турция начала военную операцию против курдов на севере Сирии. Цель операции "Источник мира" - освободить на территории Сирии зону шириной 32 км вдоль турецко-сирийской границы и пересилить туда проживающих в Турции сирийских беженцев.

Осенью 2017 года "Роснефть" и региональное Иракское правительство Курдистана подписали документы к соглашениям о разделе продукции по пяти нефтедобывающим блокам Batil, Zawita, Qasrok, Harir-Bejil, Darato в Курдистане и договорились о совместной эксплуатации нефтепровода в автономии.

В начале 2019 года "Роснефть" начала пробную добычу на месторождении Биджил (Bejil) на блоке 11 в иракском Курдистане. Пока там планируются сейсмические и геологоразведочные работы.