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В Саудовской Аравии в ДТП с автобусом погибли 35 паломников

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Крупная авария с участием автобуса произошла в среду вечером возле города Медина в Саудовской Аравии, сообщает газета The Guardian.

Частный чартерный автобус, в котором находились 39 паломников из азиатских и арабских стран, столкнулся с "тяжелым транспортным средством" - погрузчиком. В результате ДТП погибли 35 человек, еще четверо пострадали. Раненых доставили в больницу Аль-Хамна.

Саудовское новостное агентство уточняет, что авария произошла приблизительно в 19 часов вечера около населенного пункта Аль-Ахал. После столкновения с грузовиком автобус сгорел. Власти начали расследование.

Медина - второй священный город ислама после Мекки, находится на западе Саудовской Аравии, является местом паломничества для мусульман со всего мира. Там находится мечеть Аль-Масджид ан-Набави - вторая святыня в исламе после Заповедной мечети в Мекке. Под Зеленым куполом в мечети в Медине расположена могила пророка Мухаммеда.

Саудовская Аравия

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