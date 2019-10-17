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Аналитики PwC назвали скорую помощь Москвы второй в мире по эффективности

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Московская скорая помощь по эффективности вышла на второе место в мире среди аналогичных служб мегаполисов, установили аналитики консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Об этом объявил директор практики PwC по общественному сектору в сфере здравоохранения Мониш Арора.

"Московская скорая помощь по совокупности всех индексов по эффективности находится на втором месте. Перед нами только Берлин, после нас Нью-Йорк", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

Аналитики сравнили почти все города мира с населением от 2 млн человек и площадью не менее 500 квадратных километров. Учитывались города, предоставившие необходимую статистику. Исследователи сравнивали службы по скорости, оснащенности и удовлетворенности пациентов.

По индексу скорости Московская скорая помощь оказалась на 6-ом месте, но это никак не влияет на качество медицинского обслуживания. В индексе оснащенности московская скорая - третья, по степени удовлетворенности - вторая и по совокупности всех индексов - на втором месте.

"Московская скорая помощь быстрее всех отвечает на звонки и выезжает на вызовы. Есть один показатель, почему Москва на 6-ом месте - это время доставки пациента до больницы, оно составляет 26 минут. Но есть плюс - в наших "скорых" находятся в большей степени врачи, они сопровождают пациента, который находится в руках специалистов. Это время можно компенсировать",- сказал представитель PwC.

При оценке оснащенности учитывалось количество бригад, вертолетов и оборудования служб скорой помощи, а также количество больниц, готовых принять экстренных пациентов, и количество коек.

PricewaterhouseCoopers Москва Нью-Йорк Берлин

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