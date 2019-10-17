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В Турции выразили опасения, что курды могут применить в Сирии химоружие

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Турции Хулуси Акар выразил обеспокоенность в связи с тем, что курдские формирования в Сирии могут применить химическое оружие и возложить вину за это на Анкару, сообщает в четверг информационное агентство "Анадолу".

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"Террористы (из курдских формирований - ИФ) YPG/PKK (Отряды народной самообороны/Рабочая партия Курдистана) могут применить в Сирии химическое оружие и обвинить в этом Анкару", - заявил министр на встрече с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Акар также отметил, что такой угрозы со стороны Турции ожидать не стоит. "Всем известно, что у турецкой армии нет химического оружия", - пояснил глава Минобороны Турции.

Он также заявил, что Анкаре поступает информация о том, что союзники "Рабочей партии Курдистана", которую Турция считает террористической организацией, "совершают массовые атаки на мирных жителей, чтобы создать видимость сохранения угрозы ИГ ("Исламское государство" - запрещенная в РФ террористическая организация) в регионе", сообщает агентство.

Курдский телеканал Rudaw ранее сообщил, что сирийские курды обвинили Турцию в использовании "запрещенных видов оружия против мирных жителей".

"Мы опасаемся, что (в Рас-эль-Айн - ИФ) используется запрещенное оружие. Ранения, которые мы видим в больницах, вовсе нетипичны. В настоящий момент мы созвали специальную медицинскую комиссию, чтобы выяснить, какое оружие используется против нас", - приводит канал слова местных медиков.

Министр обороны Турции Хулуси Акар принял в четверг делегацию из США во главе с помощником президента США по нацбезопасности Робертом О'Брайеном, стороны обсудили ситуацию в Сирии. По данным министерства, кроме военной операции и обстановки в Сирии стороны в ходе встречи подняли темы безопасности и обороны.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.

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