На Украине задержан бывший первый замсекретаря СНБО

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент корпорации "Богдан", бывший первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олег Гладковский задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Бюро в четверг днем. В СМИ его называли бизнес-партнером бывшего президента страны Петра Порошенко.

В пресс-службе НАБУ добавили, что Гладковский задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

"НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия. Детали - позже", - говорится в сообщении, опубликованном на странице НАБУ в фейсбуке.

Ранее о факте задержания Гладковского при попытке вылететь из Украины агентству сообщил информированный источник в правоохранительных органах. По его словам, Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", но был задержан на границе сотрудниками НАБУ.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждали, что к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего на тот момент президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорилось, что сделки организовывались через три основные фирмы-"прокладки", а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший Петру Порошенко.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info.

10 октября нынешний президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром". "Этим вопросом занимаются правоохранительные органы, и скоро вы это услышите. Увидите результат, насколько я знаю, и насколько та информация, что есть у меня, реальна", - сказал он во время пресс-марафона в Киеве.

Олег Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.

В 2014 году завод госкорпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.