Русский приход Майами перешел в Константинопольский патриархат

В приходе объяснили решение проблемами из-за "массированной кампании" против настоятеля

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Самый многочисленный русский православный приход Флориды перешёл в юрисдикцию Американской архиепископии Константинопольской церкви, сообщил его настоятель архимандрит Александр (Беля).

"Наш приход взяла под свой омофор Американская архиепископия православного Вселенского патриархата. Мне сохранили священнический сан, право совершать богослужения, носить рясу и крест. Приходу святой Матроны дано право служить по привычному нам старому календарю и на церковнославянском языке. Нам с вами даровали не только покров патриархата, в котором находится святая гора Афон, но и защиту правительства Соединенных Штатов. Вам больше не придётся делать выбор между свободой совести и свободой слова", - заявил настоятель в обращении к прихожанам, собравшимся в храме.

Как пояснила "Интерфаксу" член приходского совета Анастасия Горшкова, приход Матроны Московской в Майами был создан в 2011 году попечением русскоязычной диаспоры и архимандритом Александром (Белей), получив благословение первоиерарха Русской зарубежной церкви митрополита Илариона. В 2015 году прихожане приобрели в собственность бывшую церковь методистов, которую переоборудовали по православной традиции.

Храм был освящён первоиерархом РПЦЗ в присутствии двух тысяч верующих и мэра города, представителя губернатора Флориды. В последствии храм получил статус собора. Попечением прихода при соборе работает воскресная школа, единственное бесплатное учебное заведение в Майами, где ведётся обучение на русском языке. Прихожане также заботятся о восстановлении Свято-Николаевского монастыря в городе Форт Майерс.

"В последние месяцы группой лиц была развёрнута массированная кампания против настоятеля. Их наветы на священника возымели тяжелые последствия для прихода. Созданная РПЦЗ следственная комиссия парализовала нормальную жизнедеятельность прихода, создала информационную напряженность вокруг собора", - рассказала собеседница агентства.

Желая спастись от несправедливых гонений, приход обращался за помощью к патриарху Кириллу, но так как РПЦЗ является самоуправляемой церковью в составе РПЦ, поддержки он не получил, и следующим шагом верующих стало обращение за помощью в Американскую архиепископию Константинополя, отметила Горшкова.

"Мы пережили страшные месяцы несправедливых гонений, приход морально и экономически истощён. Мы переходим в другую юрисдикцию в силу тяжелейших обстоятельств, поставивших нас в тупик. Просим не судить нас за этот шаг, а с сочувствием помолиться Господу о возрождении нормальной приходской жизни", - заявила представительница прихода.