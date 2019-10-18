В Англии назвали лучший футбольный стадион для любителей пива

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Исследование Pubs Galore выявило лучший в Англии стадион для любителей футбола и пива. Это "Сент Джэймс Парк" в Ньюкасле, домашняя арена для одноименного клуба. В радиусе полумили от стадиона находится 108 пабов, пишет Mirror.

На втором месте стадион "Родни Пэрейд" в Ньюпорте (клуб второй лиги "Ньюпорт Каунти") и "Молинью" в В Вулвергемптоне (клуб "Вулверхэмптон Уондерерс"). У них в окрестностях более 70 пабов у каждого, а в непосредственной близости - по 32.

На третьем месте стадион "Портмен Роуд" в Ипсвиче ("Ипсвич) с 29 пабами и "Блумфилд Роуд" в Блэкпуле ("Блэкпул"), с 26 пабами.

Если считать пабы в радиусе километра от стадиона, на первом месте все равно останется "Сент Джеймс Парк" с 174 заведениями, а на втором будет "Брэмалл Лейн" в Шеффилде (134 паба).