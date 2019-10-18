Беспилотник США провел 11-часовую разведку у западных границ РФ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в пятницу совершил 11-часовой полет у западных рубежей России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 11-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение нескольких часов курсировал вдоль границ Калининградской области в небе над Литвой, временами приближаясь к ней на расстояние 32-35 км. Затем, перелетев в воздушное пространство Латвии и Эстонии, он совершил серию пролетов вдоль западных районов Псковской и Ленинградской областей от эстонской границы с Латвией до Финского залива.

На обратном пути из Эстонии тяжелый беспилотник ВВС США, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории вероятного противника, еще длительное время барражировал вдоль границ Калининградской области, выполняя задание в воздушном пространстве Литвы.

Беспилотник осуществлял полет на высоте около 16 тыс. метров. Маршрут его полета к российским границам в регионе Балтики проходил над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и странами Балтии.

В пятницу вблизи морских границ Калининградской области был также зафиксирован разведывательный полет самолета управления нанесением ударов и целеуказания ВВС США E-8C Joint Stars, вылетевшего с авиабазы Рамштайн в Германии. Он выполнял задание над международными водами Балтийского моря к западу от Калининградской области.

Официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" в пятницу сообщила, что воздушную разведку вдоль государственных границ Российской Федерации в течение минувшей недели вели 23 иностранных летательных аппарата. При этом дежурные силы противовоздушной обороны за неделю выполнили 14 вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России.