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На борту эстонского пассажирского парома нашли тела двух граждан Финляндии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В эстонском порту Таллин на борту круизного парома Tallink Silja Europa в ночь на воскресенье были обнаружены тела двух граждан Финляндии, сообщил портал телерадиовещания Финляндии Yle.

По данным портала, который ссылается на эстонскую полицию и финские СМИ, первое тело было найдено в 3 часа ночи, второе - в 7 утра. Погибшими оказались 25-летняя женщина и 21-летний мужчина.

По мнению полиции, эти две смерти между собой не связаны, на телах не обнаружены следы насилия. Они были отправлены на вскрытие.

"Обычно, когда умирает кто-либо на борту судна, это пожилой человек. Смерть молодых людей кажется совпадением: они не путешествовали в одной компании", - сказала руководитель пресс-службы компании Tallink Siljan Марика Нёйд.

Эстония Финляндия

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