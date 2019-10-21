Власти Гонконга извинились за обстрел краской ворот мечети

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Власти Гонконга в понедельник принесли извинения исламской общине после того, как подавляющая акции протеста полиция случайно обстреляла чернилами из водометов ворота местной мечети, сообщило в понедельник агентство Associated Press.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм и начальник городской полиции посетили мечеть Коулуна, чтобы извинится перед главным имамом и лидерами мусульманской общины.

По словам почетного секретаря Фонда исламского сообщества Гонконга Саида Уддина, руководство мечети приняло извинения.

Во время воскресной акции протеста полицейский грузовик с водометами, проезжавший мимо этой мечети, обстрелял людей, стоявших близ ее ворот, чернилами голубого цвета. В полиции заверили, что этот инцидент был случайностью.

An overhead view of Hong Kong police water canon attacking the Kowloon Mosque - police deliberately targeted the Mosque. #HongKongProstests pic.twitter.com/oouT9SyZW5 — antiELAB (@anti_elab) October 20, 2019

Полиция Гонконга накануне применила слезоточивый газ и распылила краску из водяных пушек для разгона демонстрантов, вышедших на несанкционированную акцию протеста и устроивших беспорядки в городе, сообщала South China Morning Post.

На видеозаписи, распространенной изданием в интернете, было видно, как протестующих на улице поливают голубого цвета чернилами из водяных пушек.

Массовые выступления в Гонконге против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Кэрри Лэм с поста главы администрации.