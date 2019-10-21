Эксперты заявили об экологической катастрофе из-за северокорейских браконьеров

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Рыболовные сети, которые оставляют в Японском море северокорейские браконьеры, смертельно опасны для всех морских обитателей - от китообразных и ластоногих, до рыб и моллюсков, считает научный сотрудник Дальневосточного морского биосферного заповедника, кандидат биологических наук Игорь Катин.

"Влияние северокорейских браконьеров распространяется не только на юг Приморья. Это большая проблема для всего Японского моря - наносится несомненный вред всей биоте. Это международная проблема", - сообщил Катин агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

По его словам, браконьеры после разового использования топят отработавшие сети. Материал, из которого они изготовлены, не разлагается много лет. На дне в эти сети попадают моллюски, морские ежи, звезды, рыбы, крабы. В сетях, остающихся на воде, погибают морские птицы и млекопитающие, в том числе и киты.

"Чтобы оценить масштаб проблемы можно провести простые вычисления. На спутниковых изображениях мы насчитывали одновременно более 3,5 тыс. судов, проводящих лов в нашей исключительной экономической зоне, прилегающей к побережью Приморского края. Каждая такая добывающая единица выставляет за один раз по километру и более сетей. Учитывая то, что сеть ловит всего один-два дня, а лов проводится несколько месяцев, выброшенными оказываются сотни тысяч километров сетей", - добавил ученый.

Он оценивает происходящее как экологическую катастрофу.

"По сути, мы находимся в состоянии перманентной экологической катастрофы", - сказал Катин.

Свой взгляд на происходящее эксперт опубликовал в научном журнале "Теоретическая и прикладная экология" за 2019 год. Статья вышла в соавторстве с другими дальневосточными учеными.

Авторы делают вывод, что антропогенный мусор, большую часть которого оставляют в море северокорейские рыболовы, может привести к снижению численности популяции ларги в Морском заповеднике до критического уровня.

Как сообщалось, менее чем за месяц российские пограничники у берегов Приморья задержали более 570 браконьеров из КНДР.