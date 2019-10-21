Парламентарий из Бангладеш нашла 8 двойников, чтобы те сдали за нее экзамены

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Политик и депутат парламента Бангладеш от правящей партии "Авами лиг" Таманна Нусрат исключена из университета, после того как наняла восьмерых двойников для сдачи экзаменов.

Как сообщает The Guardian, парламентарий нашла похожих на нее женщин и использовала их как минимум на 13 экзаменах.

Обман был раскрыт, когда корреспондент телеканала Nagorik TV пришел на экзамен напрямую спросил об этом подставную Нусрат.

Депутат получала степень бакалавра в Открытом университете Бангладеш. Его глава заявил, что Нусрат исключена, так как она совершила преступление.

Представитель учебного заведения затем рассказал, что подставные студентки сдавали экзамены в окружении охраны. Все знали о подлоге, но ничего не говорили, так как она происходит из очень влиятельной семьи.