МИД Германии выступил против признания Голодомора на Украине геноцидом

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Петиционной комитет парламента Германии (Бундестага) на открытом заседании в понедельник рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа, однако министерство иностранных дел ФРГ выступило за отклонение соответствующей петиции, пишет Deutsche Welle со ссылкой на члена комитета, депутата от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Арнольда Фаатца.

"МИД хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент является очень технократичным. То же самое касается и другого аргумента - что, кроме украинцев, у этого искусственно устроенного голода были и другие жертвы, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, также больше похож на отговорку", - сказал Фаатц в интервью изданию.

По его словам, две каденции (созыва) Бундестага назад уже была похожая петиция, и тогда МИД Германии также отреагировал на нее подобными аргументами, и теперь делает это снова. "Я считаю такую аргументацию достаточно опасной. Она противоречит той оценке, которую мы сегодня по праву даем противоправным действиям режима национал-социалистов в Германии. Ведь тогда нацисты начнут требовать, чтобы гитлеровский геноцид, который так же состоялся до определения этого понятия, так же соответствующим образом был переоценен. Ведь это тоже произошло до 1951 года", - отметил представитель петиционного комитета.

По словам Фаатца, это решение МИД также означает "стать на колени перед Россией". "Очевидно, никто не хочет создавать новые темы для конфронтации с Россией. Тем более, многие государства уже высказались о том, как они смотрят на Голодомор, а именно, что это был геноцид. И понятно, что голос Германии в этом контексте имел бы существенный вес", - отметил он.

Представитель Бундестага считает, что петиционной комитет в связи с этим может не передать петицию в МИД с просьбами воплотить ее в жизнь, а отклонит ее. Однако противники такого решения, вероятнее всего, подадут заявку на то, чтобы проголосовать за эту петицию в Бундестаге отдельным пунктом. "Но, вероятно, большинства для принятия этой петиции в Бундестаге не найдется", - сказал Фаатц.

По данным Deutsche Welle, петиция на сайте немецкого Бундестага о признании Голодомора на Украине 1932-33 годов геноцидом появилась в мае 2019 года и собрала более 56 тысяч подписей - больше минимально необходимых для рассмотрения 50 тысяч.

Членами петиционного комитета Бундестага являются 28 депутатов из разных фракций немецкого парламента.