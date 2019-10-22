Экс-министр аграрной политики Украины погиб при крушении вертолета

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый погиб при крушении вертолета, сообщил экс-вице-премьер Павел Розенко.

"Трагически погиб Тарас Кутовый", - написал он в фейсбуке. Позже в комментарии к своему посту Розенко добавил: "Авиакатастрофа. Вертолет".

Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что вблизи села Тарасенково Оржицкого района Полтавской области в понедельник разбился вылетевший из Киева вертолет "Робинсон-44", погиб один человек.

Областная полиция сообщила, что вертолет упал на участок частного домохозяйства. Пилот в результате крушения погиб.

Тарас Кутовой родился в 1976 году., он кандидат экономических наук. В 1999-2009 годы Кутовой был финансовым директором фонда "Крок за кроком" (рус. - шаг за шагом) и инвесткомпании "XXI век", затем возглавил набсовет Всеукраинского общественного объединения "Союз спасения села" и ПАО "Компания Райз".

В 2012-2016гг - народный депутат в Верховной раде VII и VIII созыва (фракции "Удар" и "Блок Петра Порошенко"), возглавлял комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений. В апреле 2016 года занял должность министра аграрной политики и продовольствия, но в мае 201 года подал в отставку с должности, которая была поддержана Радой лишь в ноябре 2018 года.