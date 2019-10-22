Около 200 тракторов заблокировали центр Берлина

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Около 200 тракторов заблокировали центр Берлина, где во вторник фермеры проводят демонстрацию против новых планов правительства, которые, как считают демонстранты, осложнят ведение фермерского хозяйства, передает телеканал Die Welt.

Акция началась в 9 утра (10 часов по московскому времени), но фактически пробки на дорогах были еще раньше - тракторы двигались в центр города к площади Большая звезда по четырем маршрутам из области, фактически, со всех ключевых направлений - севера, юга, востока и запада Берлина.

#Landwirte demonstrieren gegen das #Agrarpaket der Bundesregierung: Eine #Sternfahrt mit mehr als 100 Traktoren und anderen Agrarfahrzeugen von #Brandenburg nach #Berlin wird heute Einschränkungen im Straßenverkehr sorgen. Ein Überblick über die Routen. https://t.co/9j9ZG0yfNy — Tagesspiegel (@Tagesspiegel) October 22, 2019

Как сообщает газета Berliner Morgenpost, на месте дежурят более 600 полицейских. Подобная акция в Берлине проходит не впервые, в этот раз фермеры отреагировали таким образом на новый аграрный пакет правительства, который был представлен в сентябре. По мнению фермеров, планируемые меры создадут дополнительные трудности для крестьян. В частности, правительство планирует ужесточить нормы использования удобрений.

Аналогичные акции проходят во вторник в Бонне, Вюрцбурге, Мюнхене, Байройте, Штуттгарте, Фрайбурге, Магдебурге и Ганновере.